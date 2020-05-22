Срочно! Зарегистрировано 143 новых случая коронавируса

Срочно! Зарегистрировано 143 новых случая коронавируса

Сегодня в Молдове было зарегистрировано 143 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Число проведенных сегодня тестов составило 1217: 1028 первичных и 189 повторных. Новые случаи зарегистрированы в: Кишиневе – 35, Приднестровье – 18, Чадыр-Лунге – 17, Бельцах – 12, Кагуле – 9, Сороках – 8, Комрате – 6, Новых Аненах, Калараше и Окнице – по 4, Единцах и Рышканах – по 3, Басарабяске, Чимишлии, Глодянах, Сынжерей, Страшенах и Вулканештах – по 2, Бричанах, Кантемире, Криулянах, Флорештах, Хынчештах, Яловенах, Ниспоренах, Оргееве – по одному.

Всего до настоящего момента в Молдове было зарегистрировано 6847 случаев коронавируса. Вылечились 3369 человек, скончались 237. Активными остаются 3241 случай.

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