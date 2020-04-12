Срочно! Зарегистрировано 102 новых случая коронавируса. Всего – 1662

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Сегодня в Молдове были обработаны 439 проб на коронавирус. 102 из них показали положительный результат. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Из новых случаев нет ни одного “завезенного”, отметила она.

В числе зарегистрированных сегодня случаев 27 в Кишиневе, 18 в Приднестровье, 14 в Глодянах, 12 в Фалештах, 5 в Оргееве, по 3 в Комрате, Единцах, Тараклии и Яловенах, по 2 в Кагуле, Сынжерей и Штефан-Водэ. По одному случаю: в Бельцах, Кантемире, Дрокии, Леова, Окнице, Резине, Страшенах и Унгенах.

Примечательно, что нет ни одного нового инфицированного в помещенных на карантин Сороках. Всего в 15 районах страны сегодня также не выявили новых случаев заболевания.

Стоит отметить, что число новых зарегистрированных случаев восьмой день подряд ниже зарегистрированного “антирекорда” от 4 апреля, когда количество инфицированных превысило 160 человек. По мнению Иона Кику, это свидетельствует о том, что ситуация стабилизируется, но это не значит, что нужно расслабляться. Премьер поблагодарил граждан за соблюдаемые ограничения.

– Абсолютно необходимо быть мобилизованными и дальше, – сказал он.

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