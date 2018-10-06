Срочно! В жилом доме на Рышкановке прогремел взрыв: разрушены несколько квартир (ВИДЕО, ФОТО)

Как сообщила очевидец, которая вышла в прямой эфир с места событий, инцидент произошел на Московском проспекте рядом с Афганским парком.

Взрывной волной уничтожило квартиры на трех этажах. Очевидец рассказывает, что взрыв был очень сильным, на месте происшествия много стекол.

Как пишет agora.md, в результате происшествия несколько людей были тяжело ранены. На месте происшествия находятся пожарные, врачи и полиция.

По предварительной информации, в одной из квартир взорвался газовый баллон. Жильцов эвакуировали из дома.

Мы следим за развитием событий.