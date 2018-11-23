(ОБНОВЛЕНО) В столице пропали двое маленьких детей

(ОБНОВЛЕНО) В столице пропали двое маленьких детей

Полиция сообщает, что пропавшие дети нашлись.

Ранее мы писали о том, что родители ищут 5-летнего мальчика Илюшу. Ребёнок пропал в районе РКБ на Малой Малине — из садика №7.

Был одет в синюю с красным куртку с изображением Человека-паука, на голове шапка с салатовой полоской.

Вместе с Илюшей из детского сада пропал ещё один мальчик — Виорел. Его приметы пока неизвестны.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении детей, просьба звонить в полицию или по тел.: 069050060.

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