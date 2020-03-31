Срочно! В Штефан-Водэ и Сороках вводят карантин

0

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается в пресс-релизе, “вызывающая беспокойство статистика в городе Штефан-Водэ (11 случаев), селе Карахасань района Штефан-Водэ (9 случаев) и городе Сороки (22 случая) побудила членов комиссии принять решение об установлении карантинного режима в этих регионах. Здесь будет сосредоточено большее число полицейских и военных, которые будут следить за перемещением граждан”.

Стоит отметить, что ранее карантин был введен и пока еще действует в двух населенных пунктах Хынчештского района.