Срочно! В Штефан-Водэ и Сороках вводят карантин

Срочно! В Штефан-Водэ и Сороках вводят карантин

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

Как сообщается в пресс-релизе, “вызывающая беспокойство статистика в городе Штефан-Водэ (11 случаев), селе Карахасань района Штефан-Водэ (9 случаев) и городе Сороки (22 случая) побудила членов комиссии принять решение об установлении карантинного режима в этих регионах. Здесь будет сосредоточено большее число полицейских и военных, которые будут следить за перемещением граждан”.

Стоит отметить, что ранее карантин был введен и пока еще действует в двух населенных пунктах Хынчештского района.

 

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