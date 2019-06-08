СРОЧНО! В парламенте единогласно принята декларация о захваченном государстве

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Заседание Парламента Республики Молдова продолжается. Только что депутатами была единогласно принята декларация о захваченном государстве.

Ее с парламентской трибуны зачитал председатель партии “Платформа достоинства и правды” Андрей Нэстасе. Документ провозглашает большинство государственных структур захваченными. В их числе – Конституционный суд. Решения данных ведомств, в том числе сегодняшние, парламент считает незаконными.

Следующий вопрос в повестке – избрание премьера и утверждение номинального состава правительства.