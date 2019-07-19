Срочно! В офисах “Почты Молдовы” и Таможенной службы проходят обыски

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В рамках уголовного дела, возбужденного по фактам схем контрабанды различной продукции и товаров (анаболики, янтарь, табачные и алкогольные изделия), в эти минуты проводятся обыски в офисах “Почты Молдовы” и Таможенной службы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Стоит отметить, что уголовное дело по этому факту было возбуждено 27 июня после ряда заявлений в СМИ. В группу по уголовному расследованию входят представители Генеральной прокуратуры и прокуратуры Кишинева, представители Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, сотрудники МВД и СИБ.

По мере проведения следственных мероприятий и принятия решений Генпрокуратура представит дополнительную информацию по этому поводу.