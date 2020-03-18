Срочно! В Молдове зарегистрирована первая смерть от коронавируса!

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Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Речь идет о 61-летней женщине, которая находилась в критическом состоянии в Республиканской клинической больнице и была подключена к искусственной вентиляции легких. У нее были и хронические заболевания. Она скончалась этой ночью.

– Мы боролись за ее жизнь 4 дня и 4 ночи, но, к сожалению, сегодня в 02.45 она скончалась, – рассказал директор РКБ.

Женщина вернулась из Италии. Она не соблюдала режим самоизоляции и не сразу обратилась к врачам.