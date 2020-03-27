Срочно! В Молдове зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса

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Речь идет о медицинском работнике. Женщине было 79 лет. Информацию на брифинге для прессы представила Виорика Думбрэвяну.

– К сожалению, сегодня скончалась еще одна пациентка. Это работник системы скорой медицинской помощи, она посвятила всю свою жизнь медицине и проработала в ней много лет, – сказала министр.

Умершей было 79 лет. Ее госпитализировали 19 марта в больницу имени Тома Чорбэ, а 24 марта перевели в РКБ, так как ее состояние ухудшилось на фоне других заболеваний: сахарного диабета и сердечной недостаточности.

– Хочу выразить соболезнования родным, но и признательность не только за то, что она была на передовой, но и за то, что она была героем медицинской системы. Она до последнего спасала людей, – заявила Думбрэвяну.

Это второй летальный исход от коронавируса в Молдове. Первая пациентка с таким диагнозом умерла 18 марта. У нее также был ряд хронических заболеваний, а смерть наступила в результате остановки сердца.

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