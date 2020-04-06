Срочно! В Молдове зарегистрирован 101 новый случай коронавируса. Общее число – 965

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Из 192 тестов, которые были обработаны сегодня, 101 показал положительный результат. Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

4 случая были завезены: 2 из Великобритании, по 1 из Франции и России. Остальные зарегистрированы внутри страны: Кишинев – 23, Штефан Водэ – 16, Глодяны – 11, Яловены – 8, Оргеев – 7, Тараклия и Приднестровье – по 6, Фалешты – 4, Хынчешты – 3, Новые Анены, Кагул, Ниспорены – по 2 случая, Бельцы, Калараш, Каушаны, Криуляны, Леова, Страшены, Теленешты – по одному случаю.

В то же время сегодня не было зарегистрировано ни одного нового случая в Сороках, где ранее был объявлен карантин.

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