Срочно! В Молдове закрываются все непродовольственные магазины, рестораны и рынки

Срочно! В Молдове закрываются все непродовольственные магазины, рестораны и рынки

Об этом объявил премьер-министр Ион Кику. Он отметил, что с понедельника, 16 марта, будут работать только продовольственные магазины, аптеки и заправки. 

Непродовольственные магазины будут закрыты до 31 марта. До этой же даты приостанавливается и деятельность учреждений общественного питания: кафе, ресторанов, баров. Вместе с тем, Кику отметил, что данные предприятия могут продолжить свою деятельность онлайн и доставлять свои товары на дом гражданам.

Закрыты будут и все рынки – и непродовольственные, и продовольственные. Премьер признал, что это жесткая мера, но в сложившейся ситуации – крайне необходимая.

– Следующая неделя – критическая для нашей страны. От неё и от того, какие меры мы примем, зависит дальнейшее развитие ситуации, – сказал он. 

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