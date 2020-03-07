СРОЧНО! В Молдове выявлен первый случай коронавируса

0

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает о первом подтвержденном случае коронавируса на территории РМ. Речь о 48-летней женщине, которая вернулась сегодня из Италии.

Пациентка госпитализирована, она получает необходимое лечение. Известно, что она страдает сахарным диабетом и гипертонией. Источник сообщает, что ее вывели из аэропорта по отдельному коридору. Она была в тяжелом состоянии, с двусторонней бронхопневмонией, острой дыхательной недостаточностью, лихорадкой, кашлем и общей слабостью.

Минздрав просит всех пассажиров рейса “Air Moldova”, 9U 480, Болонья – Кишинев, который приземлился сегодня в 11.29, оставаться дома и немедленно вызвать семейного врача для обследования и наблюдения.

Завтра в 8.00 в правительстве состоится чрезвычайное заседание национальной комиссии по здравоохранению, на котором будут представлены все данные по этому случаю, а также меры, которые будут предприняты.