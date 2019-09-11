Срочно! В Молдове проходят масштабные обыски в рамках дела по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов

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Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с офицерами Национального управления расследований и Генерального управления уголовного преследования проводят масштабные обыски в Кишинёве и по всей стране. Операция стартовала сегодня утром, 11 сентября.

Согласно предварительным данным, речь идёт об уголовном деле, возбужденном по фактам отмывания денег и уклонению от уплаты налогов. Предполагается, что преступления были совершены юридическими лицами из Кишинёва и других районов страны.

«Аргументы и факты в Молдове» следят за развитием событий.