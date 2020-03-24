Срочно! В Молдове подтверждено еще 16 случаев коронавируса. Общее число – 125

0

В Молдове подтверждено еще 16 случаев коронавируса. Общее число возросло до 125.

Министр здравоохранения рассказала, что сегодня были обработаны 104 теста. 16 из них оказались положительными. 3 случая были “завезены” в страну: из Франции, Украины и Великобритании. 13 – “внутренние”: 5 – в Кишиневе, по 2 в Хынчештах и в Сороках, по одному – в Новых Аненах, Рышканах и Шолданештах. Еще один новый случай в Приднестровье.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев в Молдове составляет 125.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.