Срочно! В Молдове подтверждено еще 15 случаев коронавируса. Всего – 109

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В Молдове подтверждено 15 новых случаев коронавируса. Общее число возросло до 109.

Информация была представлена на брифинге по итогам заседания Единого центра управления кризисом. Из новых подтвержденных случаев 4 “завезены”: 2 из Франции, по одному из Украины (еще один человек заболел после экскурсии в монастырь) и из Чехии. 11 случаев – местные.

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну также рассказала, что заболевание коронавирусом подтверждено еще у одного медицинского работника. Он входил в контакт с женщиной, которая скрыла, что общалась с лицами, приехавшими из Украины.

Что касается заболевших, 10 из них остаются в тяжелом состоянии, отметила министр. Более подробная информация по этому поводу будет представлена завтра утром.

Кроме того, министр отметила, что новых случаев коронавируса в рядах студентов Технического университета, общежития которого ранее были помещены на карантин, – нет. Вместе с тем, в числе заболевших – четверо жителей Приднестровья.

– 109 человек – это общая цифра, вне зависимости от места проживания: левый или правый берег Днестра. Тесты делаем всем гражданам, следим за состоянием здоровья всех, – подытожила она.

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