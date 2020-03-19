Срочно! В Молдове подтверждено еще 13 случаев коронавируса. Общее число – 49 (ВИДЕО)

Срочно! В Молдове подтверждено еще 13 случаев коронавируса. Общее число – 49 (ВИДЕО)

Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 7 случаев “завезены”: из Италии, Великобритании и Украины. 4 случая – местные. По остальным информация пока проверяется. 

Таким образом, общее число подтвержденных случаев выросло до 49.

Министр еще раз призвала граждан строго соблюдать все меры и рекомендации врачей и властей, самоизолироваться в случае приезда из пораженных вирусом зон и по возможности не выходить из дома, особенно тем, кто находится в группе риска.

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