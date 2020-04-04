Срочно! В Молдове подтвержден 161 новый случай коронавируса

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Антирекорд зарегистрирован сегодня в Молдове. Из 681 обработанных сегодня тестов 161 показал положительный результат. Таким образом, общее число подтвержденных случаев коронавируса в нашей стране выросло до 752.

11 новых случаев были завезены. Остальные люди заразились внутри страны. Только в Сороках подтверждено 42 новых случаев, а в Штефан-Водэ – 30. В числе зараженных есть и медицинские работники: 21 в Штефан-Водэ и 25 в Сороках. Общее число заразившихся работников медицинской сферы составляет 215, из которых 55% – в двух этих районах.

Стоит отметить, что в Штефан-Водэ и в Сороках суммарно треть от общего числа подтвержденных случаев – 226. Ион Кику отметил, что карантин в данных зонах сохранится, а ограничения будут еще больше ужесточены.

Также в числе “лидеров” – Кишинев: 264 случая.

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