Срочно! В Молдове объявлен “красный код” опасности из-за коронавируса

Срочно! В Молдове объявлен “красный код” опасности из-за коронавируса

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании чрезвычайной комиссии по здравоохранению. 

Согласно решению, деятельность некоторых КПП на молдо-румынской и на молдо-украинской границах будет приостановлена. С 00.00 15 марта, как мы уже писали ранее, приостанавливается авиасообщение с Испанией и с Францией, а с 00.00 16 марта – с Австрией, Бельгией, Чехией, Кипром, Германией, Ирландией, Великобританией, Польшей, Португалией, Румынией. Решение будет действовать до 31 марта с возможностью продления в зависимости от ситуации.

В то же время местные публичные власти, администраторы развлекательных заведений и заведений для отдыха, спортзалов, спортивных центров, бассейнов, фитнес-залов, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, других заведений должны приостановить проведений мероприятий до 1 апреля 2020 года.

Менеджерам, директорам, владельцам компаний, осуществляющих пассажироперевозки (автобусы, троллейбусы, маршрутки, такси и так далее) поручено дезинфицировать салоны после каждого рейса и на конечных станциях.

Также до 31 марта приостанавливается проведение массовых церковных служб на всей территории РМ.

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