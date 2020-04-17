Срочно! В Кишинёве сбежал ещё один пациент с подозрением на коронавирус

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Житель Яловен сбежал минувшей ночью из Центра COVID-19 в Кишинёве. Его разыскивает полиция.

По словам заместителя главы столичной полиции Алексея Гросу, речь идёт о 27-летнем молодом человеке. Он тайно покинул медучреждение, не получив результат теста на коронавирус, передаёт deschide.md.

– Молодой человек был госпитализирован вчера с подозрением на COVID-19. Он сдал анализы, но результаты пока не пришли. Полицейские предпринимают все необходимые меры для установления местонахождения мужчины, – сообщил Гросу.

Напомним, что ранее из медучреждений сбегали уже два пациента, у которых был подтверждён диагноз COVID-19. В первом случае речь идёт о жителе Яловенского района, который сбежал из РКБ. А второй нарушительницей оказалась жительница Чадыр-Лунги, которая находилась на лечении в Муниципальной больнице “Святого Архангела Михаила”.

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