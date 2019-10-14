Срочно! В Кишинёве обстреляли троллейбус с пассажирами (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл сегодня, 14 октября, в День города Кишинёва. Неизвестный выстрелил из пистолета в сторону троллейбуса, следующего по 22 маршруту. В тот момент в транспорте находилось около 30 пассажиров.

Происшествие случилось утром на пересечении улиц И. Крянгэ и Е. Кока в столичном секторе Буюканы. Согласно предварительным данным, неизвестный стрелял из пневматического оружия. Одна пуля попала в окно троллейбуса, в результате чего стекло покрылось трещинами.

Видео с места ЧП попало в Интернет. Информация о пострадавших пока не поступала. На месте происшествия находится полиция, передаёт publika.md.