Срочно! В аэропорту и компании Avia Invest прошли обыски

Срочно! В аэропорту и компании Avia Invest прошли обыски

Сегодня, 15 августа, Прокуратура муниципия Кишинёв, Служба внутренней безопасности и антикоррупции и Служба информационной безопасности проводят обыски в Международном аэропорту Кишинёва, а также в офисах компании Avia Invest.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел, обыски проводятся в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам служебной халатности, злоупотребления служебным положением и незаконного пересечения государственной границы, фигурантами которых являются как физические, так и должностные лица Главного инспектората пограничной полиции и Таможенной службы.

В результате обысков, проведенных в офисах и служебных помещениях, были изъяты материалы, предметы, документы и информационные носители, а также другие доказательства преступления.

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