Срочно! Уже сегодня у Молдовы может появиться новое правительство. Вопрос о выражении вотума доверия Иону Кику включен в повестку заседания парламента

Срочно! Уже сегодня у Молдовы может появиться новое правительство. Вопрос о выражении вотума доверия Иону Кику включен в повестку заседания парламента

На сегодняшнем заседании парламента назначенный накануне кандидат в премьер-министры Молдовы Ион Кику представит депутатам свою программу, а также предлагаемый состав правительства, после чего попросит народных избранников выразить ему вотум доверия. Соответствующий вопрос был включен в повестку дня законодательного органа и будет рассмотрен в приоритетном порядке. 

В настоящий момент в заседании парламента была взята пауза на час для того, чтобы было созвано и состоялось заседание парламентской юридической комиссии, а кандидат в премьер-министры провел дискуссии с парламентскими фракциями.

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