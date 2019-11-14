Срочно! Уже сегодня у Молдовы может появиться новое правительство. Вопрос о выражении вотума доверия Иону Кику включен в повестку заседания парламента

0

На сегодняшнем заседании парламента назначенный накануне кандидат в премьер-министры Молдовы Ион Кику представит депутатам свою программу, а также предлагаемый состав правительства, после чего попросит народных избранников выразить ему вотум доверия. Соответствующий вопрос был включен в повестку дня законодательного органа и будет рассмотрен в приоритетном порядке.

В настоящий момент в заседании парламента была взята пауза на час для того, чтобы было созвано и состоялось заседание парламентской юридической комиссии, а кандидат в премьер-министры провел дискуссии с парламентскими фракциями.