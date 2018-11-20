Срочно! Сергей Чокля подал в отставку с должности главы Нацбанка

Срочно! Сергей Чокля подал в отставку с должности главы Нацбанка

Губернатор Национального банка Молдовы Сергей Чокля подал в отставку. Об этом сам Чокля заявил в рамках брифинга для прессы. 

В частности, Чокля написал заявление об уходе в отставку с 30 ноября 2018 года. Он считает, что справился с теми обязанностями, которые он взял на себя, заняв эту должность. В частности, по его словам, банковская система Молдовы стала более солидной.

– Думаю, что пришло время передать эстафету новому губернатору НБМ – достойному мужчине или женщине, которые далее будут управлять этим капиталом реформ, изменений и людей, которые вложили колоссальный труд, чтобы вытащить корабль из бури, – сказал он, отметив, что принято решение связано с личными причинами. 

Сергей Чокля занимал должность губернатора НБМ с апреля 2016 года.

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