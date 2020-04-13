Срочно! Сегодня в Молдове зарегистрировано всего 50 новых случаев COVID-19

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Из 273 обработанных сегодня проб на коронавирус только 50 показали положительный результат. Это самый низкий показатель за последние 2 недели.

2 случая “завезены”: из Испании и Польши. Остальные местные: 18 в Приднестровье, по 4 в Кишиневе, Сороках и Фалештах, по 3 в Бельцах, Кагуле и Единцах, по 2 в Каушанах, Глодянах и Страшенах, по одному случаю в Криулянах, Хынчештах и Штефан-Водэ.

Как рассказала министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, тесты были сделаны без исключения всем, кто обратился с симптомами, свойственными коронавирусу. Думбрэвяну выразила надежду на то, что столь низкое число новых случаев связано с введенными властями ограничениями и их соблюдением гражданами. Она также подчеркнула, что в ближайшие дни эти меры будут ужесточены, особенно в очагах заболевания.

Таки образом, общее число подтвержденных случаев составляет на данный момент 1712. Всего было проведено 8149 проб на обнаружение коронавируса.

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