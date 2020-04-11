Срочно! Сегодня в Молдове подтверждено 122 новых случаев коронавируса. Общее число – 1560

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Из 598 обработанных сегодня проб на коронавирус 122 показали положительный результат. Таким образом, общее число подтвержденных случаев составляет 1560.

Об этом на брифинге для прессы заявил премьер-министр Ион Кику. 25 случаев зарегистрированы в Глодянах, 23 в Кишиневе, 20 в Приднестровье, 8 в Сороках, по 7 в Кагуле и в Фалештах, 4 в Чадыр-Лунге, по 3 в Криулянах, Единцах, Оргееве, Тараклии, Резине, по 2 в Бричанах, Хынчештах, Унгенах и Каушанах, по одному в Бельцах, Комрате, Окнице и Калараше.

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