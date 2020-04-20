Срочно! Сегодня подтверждено 76 новых случаев коронавируса (ВИДЕО)

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Из обработанных сегодня 199 проб на обнаружение коронавируса 76 показали положительный результат. Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения.

Она подчеркнула, что анализы были взяты без исключения у всех граждан, обратившихся к врачам с симптомами, свойственными коронавирусу. Все новые случаи местные: 28 в Глодянах, 14 в Кишиневе, 6 в Кагуле, 5 в Фалештах, по 3 в Дубоссарах и Штефан-Водэ, по 2 в Каушанах, Криулянах, Оргееве и Резине, по одному в Басарабяске, Комрате, Кантемире, Флорештах, Хынчештах, Яловенах, Сороках, Страшенах и Теленештах.

Общее число подтвержденных случаев составляет на данный момент 2548. 70 человек скончались, 478 вылечились.

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