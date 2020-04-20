Срочно! Сегодня подтверждено 76 новых случаев коронавируса (ВИДЕО)

Срочно! Сегодня подтверждено 76 новых случаев коронавируса (ВИДЕО)

Из обработанных сегодня 199 проб на обнаружение коронавируса 76 показали положительный результат. Информацию на брифинге для прессы представила министр здравоохранения. 

Она подчеркнула, что анализы были взяты без исключения у всех граждан, обратившихся к врачам с симптомами, свойственными коронавирусу. Все новые случаи местные: 28 в Глодянах, 14 в Кишиневе, 6 в Кагуле, 5 в Фалештах, по 3 в Дубоссарах и Штефан-Водэ, по 2 в Каушанах, Криулянах, Оргееве и Резине, по одному в Басарабяске, Комрате, Кантемире, Флорештах, Хынчештах, Яловенах, Сороках, Страшенах и Теленештах.

Общее число подтвержденных случаев составляет на данный момент 2548. 70 человек скончались, 478 вылечились.

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