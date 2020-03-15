Срочно! С 17 марта Молдова полностью закрывает воздушное пространство

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С 00.00 17 марта все перелеты из Молдовы и в Молдову будут приостановлены вне зависимости от направления. Об этом объявил премьер-министр Ион Кику.

– Это абсолютно необходимая мера, к сожалению, мы вынуждены ее принять, – сказал он.

Ограничение будет действовать до 31 марта с возможностью продления в зависимости от ситуации.

Кику также отметил, что с 00.00 17 марта в Молдову больше не будут пускать иностранных граждан и через наземные КПП, за исключением дипломатов или тех, у кого есть прописка в нашей стране.