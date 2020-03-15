Срочно! С 17 марта Молдова полностью закрывает воздушное пространство

Срочно! С 17 марта Молдова полностью закрывает воздушное пространство

С 00.00 17 марта все перелеты из Молдовы и в Молдову будут приостановлены вне зависимости от направления. Об этом объявил премьер-министр Ион Кику. 

– Это абсолютно необходимая мера, к сожалению, мы вынуждены ее принять, – сказал он. 

Ограничение будет действовать до 31 марта с возможностью продления в зависимости от ситуации.

Кику также отметил, что с 00.00 17 марта в Молдову больше не будут пускать иностранных граждан и через наземные КПП, за исключением дипломатов или тех, у кого есть прописка в нашей стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md