СРОЧНО! Россия решила продлить льготный режим поставок молдавских товаров

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Важная новость для молдавских производителей! Правительство Российской Федерации приняло решение продлить действующий с 1 января по 1 июля 2019 года льготный режим поставок для молдавских производителей по пяти товарным группам. Об этом на своей странице в соцсети сообщил президент Молдовы Игорь Додон.

– Хочу выразить благодарность нашим российским партнерам и выражаю уверенность в том, что молдавско-российские торгово-экономические связи получат новый импульс, что позволит значительно увеличить товарооборот. Кроме того, убежден, что назначение вице-премьера Правительства Республики Молдова Василия Шовы сопредседателем Молдавско-российской межправительственной комиссии и его первая рабочая встреча с сопредседателем от Российской Федерации, министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым создаст благоприятные условия для полномасштабного «перезапуска» двусторонних отношений на уровне Правительств наших стран, – отметил он.

Напомним, что по результатам договоренностей, достигнутых Игорем Додоном с Владимиром Путиным в октябре 2018 года, российское правительство приняло решение об отмене пошлин на некоторые молдавские товары с 1 января 2019 года. Благодаря этому объем поставок по четырем товарным группам за январь-май 2019 года существенно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Так, экспорт овощей возрос с 360 тонн до почти 2370 тонн, или в 6,6 раза. Поставки яблок выросли с 100 тыс. до почти 167 тыс. тонн, или на 67%. Консервная продукция зафиксировала рост в полтора раза – с 1275 до почти 1940 тонн за отчетный период. Наконец, объем экспорта винодельческой продукции возрос с 5 млн. до почти 7,7 млн. литров, или на 52%. Льготный режим позволил молдавским экспортерам сэкономить сотни миллионов леев.