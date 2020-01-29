Срочно! Россия открывает свой рынок еще для 205 молдавских компаний (ФОТО)

Срочно! Россия открывает свой рынок еще для 205 молдавских компаний (ФОТО)

Еще один результат договоренностей Игоря Додона с высшим руководством РФ. Российская Федерация приняла решение открыть свой рынок еще для 205 молдавских компаний. Радостную новость на своей странице в соцсети сообщил сам глава государства. 

– Хорошая новость для производителей! Российская Федерация открывает свой рынок для еще 205 молдавских компаний. Благодарим наших стратегических партнеров за это долгожданное положительное решение. Работаем дальше! – отметил он. 

Игорь Додон опубликовал и само решение Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ, присланное на имя генерального директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов РМ. В нем говорится о том, что продукция данных компаний должна соответствовать Единым фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза и сопровождаться фитосанитарными сертификатами, выданными НАБПП.

Напомним, ранее, также благодаря договоренностям президента, был продлен период беспошлинных поставок на ряд категорий товаров из Молдовы, а также увеличено в два раза их число: с 5 до 10.

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