Срочно! ПСРМ подписала новое Соглашение о парламентском большинстве с блоком “АКУМ” (ФОТО)

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Парламентские фракции Партии социалистов Республики Молдова, политической платформы “ДА” и партии “Действие и солидарность” подписали сегодня новое соглашение о сотрудничестве. Со стороны фракции ПСРМ документ подписал вице-спикер Парламента РМ Ион Чебан, со стороны платформы “ДА” – вице-спикер Александр Слусарь, а со стороны партии “Действие и солидарность” – Михай Попшой.

Под документом также стоят подписи руководителей государства: Президента РМ Игорь Додон, председателя Парламента РМ Зинаиды Гречаный и премьер-министра Майи Санду.

Договоренность о заключении нового долгосрочного соглашения о парламентском большинстве была достигнута между членами коалиции после того, как практически полностью было выполнено временное политическое соглашение, которое фракции ПСРМ и блока “АКУМ” заключили 8 июня 2019 года.

По словам Иона Чебана, это соглашение включает в себя все предлагаемые коалицией приоритетные реформы и задачи на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный период.

– Это общее обязательство всех государственных учреждений, оно непосредственно учитывает то, что мы делаем во время предвыборной кампании, после предвыборной кампании, каковы наши приоритеты в социальной сфере, в области правосудия, в сфере экономики, – сказал Ион Чебан.

Сегодня же документ был опубликован на странице Иона Чебана в социальной сети. Текст соглашения представлен ниже.