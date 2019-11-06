СРОЧНО! ПСРМ: Министр юстиции должна подать в отставку

СРОЧНО! ПСРМ: Министр юстиции должна подать в отставку

Министр юстиции Олеся Стамате должна подать в отставку и принести свои извинения гражданам, так как она скомпрометировала внедрение реформы юстиции. Об этом говорится в заявлении парламентской фракции ПСРМ. 

Кроме того, социалисты ждут, чтобы блок “АКУМ” в срочном порядке выдвинул другую кандидатуру на должность министра юстиции.

Напомним, сегодня Олеся Стамате заявила, что результаты ранее проведенного правительством конкурса на должность генерального прокурора будут отменены.

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