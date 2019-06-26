Срочно! Прокуроры требуют выдать ордер на арест Илана Шора и объявить его в розыск

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Прокуратура потребует в суде Кагула выдать ордер на арест на имя Илана Шора и объявить его в розыск.

Эту информацию порталу deschide.md подтвердила врио главы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор. Заседание по делу депутата Илана Шора состоится сегодня в суде Кагула.

Напомним, ранее стало известно, что Антикоррупционная прокуратура наложила секвестр на некоторые активы, которые принадлежат депутату Илану Шору. Речь идёт о компаниях, которые управляют продажей товаров в магазинах Duty Free.