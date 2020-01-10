СРОЧНО! Приостановленный в должности глава Антикоррупционной прокуратуры задержан на 72 часа

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Приостановленный в должности главы Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь был задержан сегодня на 72 часа. Информацию для tv8.md подтвердил заместитель генерального прокурора Руслан Попов.

По его словам, Морарь проходит по делу, связанному с указанием ложных данных в документах и злоупотреблением служебным положением. Он был задержан сегодня около 16.00, и в настоящее время находится в изоляторе столичной полиции.

– Сегодня он получил статус подозреваемого, и после того, как был заслушан, его задержали, – добавил Попов.

Известно, что дело расследует Генеральная прокуратура. Стоит отметить, что сегодня же завершились проверки, инициированные генеральным прокурором в Антикоррупционной прокуратуре и в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Связано ли задержание Мораря с результатами проверок – пока неизвестно.

Виорел Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в апреле 2016 года, а весной 2019-го подал в отставку. В середине сентября этого же года его восстановили в должности, однако 9 января, решением генерального прокурора Александра Стояногло, он был отстранен от занимаемого поста на время проведения проверок.