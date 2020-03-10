Срочно! Президент созывает заседание Высшего совета безопасности

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Ситуация с коронавирусом в Молдове непосредственно касается национальной безопасности и безопасности граждан. Поэтому Игорь Додон решил созвать завтра в 11.00 заседание Высшего совета безопасности.

Об этом он написал на своей странице в соцсети. По словам президента, на заседании будут приняты решения для обеспечения защиты граждан и для оказания дополнительной поддержки правительству и всем учреждениям, вовлеченным в разрешение этой ситуации, а также для обеспечения большей эффективности созданной в связи с этим кризисной ячейки.

– Мы найдем выход из этого кризиса, основываясь на опыте и на профессионализме медицинского персонала, на практиках, переданных ВОЗ, но нам предстоит принять и политические решения для лучшего сотрудничества учреждений в процессе разрешения данной ситуации, – отметил глава государства.