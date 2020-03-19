Срочно! Президент объявил о внедрении правительством первого пакета мер по поддержке экономики в период ЧП

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Правительство Республики Молдова выступило с первым пакетом мер по поддержке экономики в период ЧП. Об этом на своей странице в соцсети написал президент Игорь Додон. Глава государства особо подчеркнул, что сохранение рабочих мест и дополнительная мотивация экономических агентов в ситуации кризиса – приоритеты руководства страны.

В данной связи накануне премьер-министр Ион Кику провел встречу с представителями деловой среды в нашей стране – Торгово-промышленной палаты, Ассоциации иностранных инвесторов, Американской торговой палаты, Ассоциации европейского бизнеса, Национальной конфедерации профсоюзов, Альянса малых предприятий, Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений. Стороны обсудили и пришли к согласию по ряду мер, направленных в поддержку экономических агентов в период чрезвычайного положения. Эти действия правительство и Национальный банк Молдовы предпримут в ближайшее время.

В частности, речь идет об:

отсрочке до 25 июня 2020 года уплаты подоходного налога с предпринимательской деятельности за первый квартал 2020 года;

отсрочке до 25 апреля 2020 года декларации и уплаты подоходного налога за 2019 год (1) индивидуальными предпринимателями или крестьянскими (фермерскими) домохозяйствами, неплательщиками НДС, с количеством работников не более 3 и (2) экономическими агентами, которые являются субъектами сектора малых и средних предприятий;

снижении НДС с 20% до 15% для сектора HORECA, начиная с 1 мая 2020 года;

введении моратория на все виды государственного контроля до 1 июня 2020 года. В случае продления чрезвычайного положения этот срок будет также продлен;

продлении на 30 дней срока рассмотрения случаев нарушения налогового и таможенного законодательства или рассмотрения налоговых и таможенных апелляций, поданных во время объявленного чрезвычайного положения;

приостановлении на время объявленного чрезвычайного положения визитов представителей Налоговой службы;

отмене проведения обязательного аудита индивидуальных финансовых отчетов за 2019 год, за исключением предприятий, представляющих общественный интерес;

предоставлении возможности коммерческим банкам перепланировать ипотечные кредиты для физических лиц;

дополнительных мерах по стимулированию коммерческих банков предоставлять кредиты экономике и гражданам на более выгодных условиях, в том числе путем пересмотра снижения базовой ставки;

использовании кредитных ресурсов, привлеченных государством, для финансовой поддержки малого и среднего бизнеса;

увеличении суммы компенсации из государственного бюджета бенефициарам программы “Первый дом”;

увеличении на 150 млн. леев (путем ректификации бюджета) государственного интервенционного фонда для предоставления гарантий для банковского кредитования стратегических экономических субъектов в случае необходимости (механизм, аналогичный гарантийному фонду, предлагаемому правительством в рамках программы “Первый дом”).

Кроме того, для круглосуточной поддержки бизнеса единый информационный центр Государственной налоговой службы (080001525), начиная с завтрашнего дня, 20 марта, возьмет на себя все вопросы экономических агентов относительно их деятельности во время объявленного чрезвычайного положения. Экономических агентов просят обращаться по этому номеру для получения ответов. Также в распоряжении предпринимателей находится секретариат Экономического совета при премьер-министре.

– Это первый список мер, которые мы предпримем в поддержку бизнеса. В зависимости от развития ситуации последуют и другие действия. С удовлетворением отмечаю, что бизнес и правительство работают в эти сложные моменты солидарно, и что у нас общие цели – защита экономики от эффектов пандемии и сохранение любой ценой финансово-банковской устойчивости нашего государства. Мы заботимся о деловой среде, бизнес заботится о бюджете страны! Уважаемые предприниматели! И вы находитесь на первой линии обороны страны от коронавируса. От души благодарю вас за высокую ответственность, которую вы демонстрируете в этой непростой ситуации! – отметил Ион Кику. – Экономические агенты – это те партнеры власти, которые помогут нам всем преодолеть вызовы, с которыми мы сталкиваемся, особенно после того, как риск пандемии пройдет. Вот почему сейчас мы должны помочь реальному сектору экономики пройти с минимальными потерями этот сложный период. Последуют и другие меры, – подчеркнул Игорь Додон.

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