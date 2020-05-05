Срочно! Президент объявил, что с ближайших выходных будут разрешены службы с прихожанами во дворах церквей (ФОТО, ВИДЕО)

Срочно! Президент объявил, что с ближайших выходных будут разрешены службы с прихожанами во дворах церквей (ФОТО, ВИДЕО)

Принято решение о том, что, начиная с ближайших выходных, будут разрешены службы с участием прихожан во дворах церквей. Об этом на своей странице в соцсети написал Игорь Додон после встречи в Бельцах с Епископом Бельцким и Фалештским Маркелом. 

Стороны обсудили разные вопросы, касающиеся поддержки Православной церкви в нашей стране.

– Подчеркнул, что всегда поддерживал и буду далее поддерживать и продвигать традиции и православную веру, которая является основой Молдавской государственности, – отметил глава государства. 

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