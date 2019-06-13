СРОЧНО! Президент: 16 июня в Кишиневе пройдет народный марш в поддержку новой власти! (ВИДЕО)

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Президент Республики Молдова Игорь Додон этим утром провел дискуссии с председателем парламента Зинаидой Гречаный, премьер-министром Майей Санду, вице-премьером, главой МВД Андреем Нэстасе. Стороны обсудили текущую ситуацию в стране и действия, которые предстоит предпринять в последующие дни.

Глава государства напомнил, что 8 июня в современной истории РМ начался новый этап – в этот день было избрано руководство легитимного парламента и легитимное правительство. Игорь Додон также отметил, что внутренняя и внешняя поддержка новой власти в нашей стране растет, и он уверен, что этот процесс будет продолжаться.

– У нас есть шанс обеспечить мирный переход власти в Молдове, и я обращаюсь к тем, кто не хочет это понять: еще есть время. Сделайте шаг, уйдите в оппозицию! У вас есть 30 или 40 депутатов. Приходите в парламент и начинайте работать. Не нужно зубами держаться за должности, портфели, власть. Народ больше этого не допустит: ни внутри страны, ни внешние партнеры, которые все больше и больше, и с Запада, и с Востока, признают новое парламентское большинство и новое правительство, – сказал Игорь Додон.

В данной связи президент объявил, что было принято решение 16 июня в 11.00 “призвать наших сторонников на народный марш в поддержку новой власти”.

– Это будет мирный марш, который начнется отсюда, от здания Парламента Республики Молдова, – добавил он.