СРОЧНО! Председатель КС подал в отставку

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Председатель Конституционного суда Молдовы Михай Поалелунжь подал в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте КС.

– Сегодня, 20 июня 2019 года, господин Михай Поалелунжь подал в отставку с должностей судьи и председателя Конституционного суда, – коротко говорится в послании.

Стоит напомнить, что с 7 по 9 июня КС Молдовы по заказу ДПМ вынес ряд скандальных решений, возмутивших президента и представителей новой власти, гражданское общество, а также международное сообщество. После того, как демократы под натиском общественности и внешних партнеров решили уйти в оппозицию, суд пересмотрел и аннулировал свои решения. Глава государства неоднократно призывал судей добровольно покинуть свои посты.