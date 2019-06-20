СРОЧНО! Председатель КС подал в отставку

СРОЧНО! Председатель КС подал в отставку

Председатель Конституционного суда Молдовы Михай Поалелунжь подал в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте КС. 

– Сегодня, 20 июня 2019 года, господин Михай Поалелунжь подал в отставку с должностей судьи и председателя Конституционного суда, – коротко говорится в послании. 

Стоит напомнить, что с 7 по 9 июня КС Молдовы по заказу ДПМ вынес ряд скандальных решений, возмутивших президента и представителей новой власти, гражданское общество, а также международное сообщество. После того, как демократы под натиском общественности и внешних партнеров решили уйти в оппозицию, суд пересмотрел и аннулировал свои решения. Глава государства неоднократно призывал судей добровольно покинуть свои посты.

 

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