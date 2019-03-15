Срочно! Правоохранители проводят обыски в Гагаузии: задержаны четыре человека

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Сотрудники Генерального инспектората полиции и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят в эти минуты обыски в Гагаузии.

По словам заместителя начальника ГИП Георгия Кавкалюка, в ходе операции были задокументированы люди, которые являются членами преступной группировки, специализирующейся на грабежах, разбоях и незаконном обороте наркотиков. К этому часу было задержано четыре человека.

«Аргументы и факты в Молдове» следят за развитием событий.