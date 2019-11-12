СРОЧНО! Правительство Санду отправлено в отставку

СРОЧНО! Правительство Санду отправлено в отставку

Правительство Майи Санду было отправлено в отставку. За это проголосовали 63 депутата. 

Заседание парламента закрыто.

Напомним, с инициативой выдвижения вотума недоверия выступила фракция ПСРМ после того, как Майя Санду под собственную ответственность инициировала принятие поправок в Закон о прокуратуре для того, чтобы она самостоятельно могла выдвигать кандидатов на пост генерального прокурора. Социалисты отмечали, что, тем самым, правительство, фактически, подчиняет себе юстицию и Генеральную прокуратуру. ПСРМ и президент призывали Санду отозвать скандальный проект, однако она отказалась это сделать.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md