СРОЧНО! Правительство Санду отправлено в отставку

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Правительство Майи Санду было отправлено в отставку. За это проголосовали 63 депутата.

Заседание парламента закрыто.

Напомним, с инициативой выдвижения вотума недоверия выступила фракция ПСРМ после того, как Майя Санду под собственную ответственность инициировала принятие поправок в Закон о прокуратуре для того, чтобы она самостоятельно могла выдвигать кандидатов на пост генерального прокурора. Социалисты отмечали, что, тем самым, правительство, фактически, подчиняет себе юстицию и Генеральную прокуратуру. ПСРМ и президент призывали Санду отозвать скандальный проект, однако она отказалась это сделать.