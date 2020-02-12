СРОЧНО! Правительство отзывает послов Молдовы в шести странах

СРОЧНО! Правительство отзывает послов Молдовы в шести странах

Правительство Республики Молдова отзывает послов нашей страны в шести государствах. Решение было озвучено на сегодняшнем заседании кабинета министров. 

Это посол Молдовы в Румынии и, по совместительству, в Черногории и Сербии, Михай Грибинча, посол Молдовы в Чехии Виталие Русу, посол Молдовы в Австрии и, по совместительству, в Словакии, Виктор Осипов, посол Молдовы в Швеции и, по совместительству, в Финляндии, Норвегии и Исландии Вячеслав Добындэ, посол Молдовы в Китае Денис Жерималай и посол Молдовы в Болгарии и, по совместительству в Македонии и Албании, Штефан Горда, пишет realitatea.md.

Также на заседании Дмитрий Кроитор был назначен на должность посла Молдовы в Турции.

Стоит напомнить, что накануне Игорь Додон обратился с жестким посланием к послам РМ за рубежом, отметив, что они не на отдыхе, и что от них ждут результатов.

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