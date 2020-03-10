(ОБНОВЛЕНО) СРОЧНО! Подтверждены ещё два случая коронавируса

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В Молдове подтверждены ещё два случая коронавируса. Оба заболевших прибыли в страну из Италии. Информация была озвучена министром здравоохранения Виорикой Думбрэвяну.

Речь идёт о мужчине и о женщине. Оба находятся в больнице имени Тома Чорбэ. Таким образом, число подтверждённых случаев заболевания в Молдове выросло до трёх. Все три являются импортированными.

По словам министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну, новые случаи коронавируса подтвердились в результате проведения тестов у 5 из 10 взрослых, поступивших в больницу с симптомами COVID-19. Она отметила, что эти пациенты не находились в одном самолёте с женщиной, у которой ранее был обнаружен коронавирус.

Мужчина, у которого подтвердился диагноз, – уроженец южного района Молдовы, он находился в гостях у детей в Италии 3 недели, а вернулся 1 марта. Спустя несколько дней, 5 марта, у него ухудшилось состояние, поэтому он начал принимать лечение, не назначенное врачом. 9 марта, почувствовав, что препараты не пом0гают, он вызвал Службу 112. Врачи госпитализировали его в больницу имени Тома Чорбэ.

О женщине, заразившейся COVID-19, известно, что она находилась в гостях у подруги в Италии 10 дней, в Молдову вернулась 26 февраля. 1 марта она почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к врачам. Медики назначили пациентке лечение и карантин в домашних условиях. Однако, женщина начала принимать препарат по собственному желанию, тем самым ухудшив своё состояние здоровья, учитывая её проблемы с давлением. После этого пациентка снова вызвала скорую помощь и уже была доставлена в больницу “Тома Чорбэ”. Известно, что заболевшая из Кишинёва.

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