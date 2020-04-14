Срочно! Подтверждены 87 новых случаев коронавируса (ВИДЕО)

0

Из 465 обработанных сегодня проб на коронавирус 87 показали положительный результат. Об этом на брифинге для прессы сообщил президент Игорь Додон.

Из подтвержденных сегодня случаев один завезен из Российской Федерации. Остальные местные: 16 в Кишиневе, 12 в Приднестровье, 11 в Сороках, 8 в Каушанах, по 5 в Фалештах и Глодянах, 4 в Кагуле, по 3 в Оргееве, Резине, Сынжерей, Страшенах, Тараклии, по 2 в Новых Аненах, Бельцах, Хынчештах, по одному в Криулянах, Флорештах, Рышканах и Штефан-Водэ, рассказала министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Она также отметила, что за минувшие дни представители Минздрава и ВОЗ пообщались онлайн с более чем 300 примарами различных населенных пунктов Молдовы. Думбрэвяну поблагодарила представителей местной публичной администрации за их вклад в борьбу с коронавирусом.

Общее число подтвержденных лабораторно случаев коронавируса в нашей стране на данный момент составляет 1799. На утро сегодняшнего дня были выписаны 134 человека.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.