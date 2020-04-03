Срочно! Подтверждено еще 86 новых случаев коронавируса. Общее число – 591

Срочно! Подтверждено еще 86 новых случаев коронавируса. Общее число – 591

За последние 24 часа в Молдове были проверены 419 проб на коронавирус. 86 из них показали положительный результат. 

Как сообщается в пресс-релизе правительства, 7 случаев были завезены. Остальные – случаи передачи вируса от человека к человеку.

Больше всего случаев в Кишиневе: 29. В Штефан-Водэ 26 случаев, в Фалештах – 4. В Приднестровье подтверждено 4 новых случая заболевания.

В числе заразившихся – 17 медицинских работников, 7 из которых работают в районной больнице Штефан-Водэ.

Новость обновляется.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md