Срочно! Подтверждено еще 86 новых случаев коронавируса. Общее число – 591

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За последние 24 часа в Молдове были проверены 419 проб на коронавирус. 86 из них показали положительный результат.

Как сообщается в пресс-релизе правительства, 7 случаев были завезены. Остальные – случаи передачи вируса от человека к человеку.

Больше всего случаев в Кишиневе: 29. В Штефан-Водэ 26 случаев, в Фалештах – 4. В Приднестровье подтверждено 4 новых случая заболевания.

В числе заразившихся – 17 медицинских работников, 7 из которых работают в районной больнице Штефан-Водэ.

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