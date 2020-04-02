Срочно! Подтверждено еще 82 новых случая коронавируса. Общее число – 505

0

Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения.

Сегодня в лабораториях были обработаны 332 анализа. 82 из них показали положительный результат.

5 новых случаев завезены: 2 из Франции, по 1 из Великобритании и Украины, по поводу пятого информация проверяется. Остальные люди заразились уже внутри страны: в Сороках, Кишиневе, Штефан-Водэ, Фалештах, Кагуле, Бельцах, Каушанах, Криулянах, Яловенах, Оргееве, Страшенах, Теленештах и Приднестровье. Министр отметила, что есть первые случаи в территориально-административных единицах, где до сих пор зараженных коронавирусом не было.

В то же время зарегистрирована еще одна смерть от вызванных инфекцией осложнений – шестая по счету. Число вылечившихся пока не изменилось – 22. Общее число подтвержденных случаев по состоянию на вечер 2 апреля составляет 505.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.