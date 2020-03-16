Срочно! Подтверждено еще 6 случаев коронавируса. Общее число – 29

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В Молдове подтверждено еще 6 новых случаев коронавируса. Общее число выросло до 29. Информацию на брифинге представила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Из общего числа 15 были “ввезены” в страну, остальные – случаи местной передачи вируса от человека к человеку. Из шести новых случаев только 2 являются импортированными (из Великобритании), остальные 4 – случаи заражения уже внутри страны.

Состояние одной из женщин, которая проходит лечение в РКБ, остается критическим. Врачи борются за ее жизнь.

Есть и хорошая новость: один человек в Молдове уже излечился от коронавируса. Оба теста показали отрицательный результат. Женщину готовят к выписке.