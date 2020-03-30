Срочно! Подтверждено еще 35 новых случаев коронавируса. Общее число – 298

Срочно! Подтверждено еще 35 новых случаев коронавируса. Общее число – 298

35 новых случаев коронавируса выявили сегодня в Молдове. 6 из них были завезены в страну: 3 из Румынии, 2 из Великобритании и один из Беларуси. Об этом на брифинге для прессы объявила министр здравоохранения. 

29 случаев – местные: 17 в Кишиневе, 5 в Штефан-Водэ, по 2 в Сороках и Кагуле, по одному – в Яловенах, Оргееве и Страшенах.

Что касается возраста заболевших, то картина следующая:

0-10 лет – 2 случая;

10-20 лет – 4;

20-30 – 4;

30-40 – 9;

40-50 – 2;

50-60 – 10;

60-70 – 2;

70-80 – 2.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове на данный момент составляет 298.

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