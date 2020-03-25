Срочно! Подтверждено еще 24 случая коронавируса. Общее число – 149

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Информация была представлена на брифинге для прессы по итогам заседания Единого центра управления кризисом.

Из них 3 были “завезены” в страну: 2 – из Великобритании и 1 – из Германии. Остальные случаи – местные. Они были зарегистрированы в Кишиневе, Сороках, Хынчештах, Рышканах, Штефан-Водэ, Яловенах, Страшенах.

Все заболевшие госпитализированы, им оказывают необходимую помощь. О состоянии всех зараженных министр представит информацию завтра утром.

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