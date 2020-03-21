Срочно! Подтверждено еще 14 случаев коронавируса. Общее число – 80

Срочно! Подтверждено еще 14 случаев коронавируса. Общее число – 80

Информация была представлена на брифинге для прессы. 

11 случаев – местные, то есть, были переданы от человека к человеку. Остальные три были завезены: из Украины и из Франции. Двое из заболевших также были в монастыре в соседней стране. Кроме того, в числе подтвержденных случаев – два из Приднестровья. Это первые случаи коронавируса на левом берегу Днестра.

Министр также отметила, что двое заболевших присутствовали на похоронах, где был и вернувшийся из Великобритании человек. У него вирус выявили ранее. Также из подтвержденных сегодня случаев два – у подростков.

 

 

 

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