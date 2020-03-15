Срочно! Подтверждено еще 11 случаев коронавируса, в том числе один – у ребенка. Общее число – 23

Срочно! Подтверждено еще 11 случаев коронавируса, в том числе один – у ребенка. Общее число – 23

Всего за сутки число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове практически удвоилось. Заболевание выявили еще у 11 человек, в том числе у ребенка. Его заразила вернувшаяся из Италии мама. Таким образом, общее число подтвержденных случаев составляет 23. 

Из 11 случаев лишь 3 импортированы. Остальные 8 – случаи передачи вируса от человека к человеку внутри страны.

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну снова призвала всех граждан, вернувшихся из-за границы, самоизолироваться, в том числе от близких, и сохранять безопасное расстояние от других людей – 1 метр.

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